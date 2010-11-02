Взрыв на Нижнетагильском меткомбинате, пострадали пять человек

На территории ОАО "Нижнетагильский металлургический комбинат - Коксохимпроизводство" (входит в "Евразхолдинг") произошел взрыв. Пять человек получили ожоги, четверо из них госпитализированы.

По данным следственного управления СКП РФ по Свердловской области, взрыв произошел при производстве работ в цехе углеподготовки, в третьем блоке дробильного отделения.

"На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Проводится доследственная проверка по факту нарушения правил охраны труда", - цитирует "Интерфакс" сообщение СКП.