В ДТП под Рязанью погибли пять человек

В Рязанской области легковая машина врезалась в грузовик, пять человек - водитель "Жигулей" и четверо его пассажиров от полученных травм скончались на месте.

"В Сасовском районе на 419 км федеральной автодороги "Урал" водитель автомашины "Жигули" нарушил правила дорожного движения, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовой машиной "Вольво", - цитирует "Интрефакс" источник в правоохранительных органах.

В настоящее время устанавливаются личности погибших.