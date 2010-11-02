ДТП с троллейбусом и маршруткой в Петербурге, есть пострадавшие

В спальном районе Санкт-Петербурга во вторник утром в результате ДТП с участием троллейбуса и маршрутного такси пострадали три человека.

"Около часов утра на пересечении Ленинского проспекта и улицы Котина столкнулись троллейбус и маршрутка", - расказал РИА Новости сотрудник городского МЧС.

Как стало известно, пострадали кондуктор троллейбуса и два пассажира маршрутки. Все пострадавшие госпитализированы.