ДТП с троллейбусом и маршруткой в Петербурге, есть пострадавшие
2 ноября 2010, 08:24 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]
В спальном районе Санкт-Петербурга во вторник утром в результате ДТП с участием троллейбуса и маршрутного такси пострадали три человека.
"Около часов утра на пересечении Ленинского проспекта и улицы Котина столкнулись троллейбус и маршрутка", - расказал РИА Новости сотрудник городского МЧС.
Как стало известно, пострадали кондуктор троллейбуса и два пассажира маршрутки. Все пострадавшие госпитализированы.