В СИЗО №3 в Хорошево-Мневниках повесился обвиняемый в наркоторговле москвич

В СИЗО №3 в Хорошево-Мневниках на Силикатной улице повесился арестант - 37-летний москвич, обвиняемый в торговле наркотиками в особо крупном размере. По данному факту проводится проверка.

Тело 37-летнего москвича, обвиняемого в наркоторговле, было обнаружено около 7:00 30 октября. Мужчина, привязав простынь к спинке кровати второго яруса, сделал петлю и таким образом свел счеты с жизнью, передает "Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как установили эксперты, самоубийство произошло около трех часов ночи.