Владимир Путин навестил в госпитале имени Бурденко Владимира Шаманова

Премьер-министр РФ Владимир Путин навестил в госпитале имени Бурденко командующего ВДВ России Владимира Шаманова, пострадавшего в результате ДТП утром 30 октября.

Войдя в палату, Путин отметил: "Хорошо, хоть улыбаешься". "Специалисты здесь классные, так что все будет хорошо. Настроение хорошее - самое главное", - цитирует "Интерфакс" главу правительства.

Владимир Шаманов в свою очередь поблагодарил премьер-министра за посещение и добавил: "Еще понадобимся".

Премьер обратился к врачам и к руководству госпиталя, отметив что работа предстоит еще серьезная по восстановлению здоровья генерал-лейтенанта.

Как стало известно, на следующей неделе Владимиру Шаманову предстоит операция.