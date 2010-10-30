Владимир Путин навестил в госпитале имени Бурденко Владимира Шаманова
30 октября 2010, 22:15 [ «Аргументы Недели» ]
Премьер-министр РФ Владимир Путин навестил в госпитале имени Бурденко командующего ВДВ России Владимира Шаманова, пострадавшего в результате ДТП утром 30 октября.
Войдя в палату, Путин отметил: "Хорошо, хоть улыбаешься". "Специалисты здесь классные, так что все будет хорошо. Настроение хорошее - самое главное", - цитирует "Интерфакс" главу правительства.
Владимир Шаманов в свою очередь поблагодарил премьер-министра за посещение и добавил: "Еще понадобимся".
Премьер обратился к врачам и к руководству госпиталя, отметив что работа предстоит еще серьезная по восстановлению здоровья генерал-лейтенанта.
Как стало известно, на следующей неделе Владимиру Шаманову предстоит операция.