В дни ноябрьских праздников изменится расписание электричек на МЖД

В связи с празднованием Дня народного единства 4 ноября Московская железная дорога (МЖД) для улучшения обслуживания пассажиров вносит изменения в расписание движения электричек.

"В связи с переносом выходных дней с субботы 13 ноября на пятницу 5 ноября 2010 года для улучшения обслуживания пассажиров в предпраздничные дни и в День народного единства движение электропоездов Московской железной дороги будет осуществляться по измененному расписанию", - говорится в сообщении службы корпоративных коммуникаций МЖД.

В частности, в среду 3 ноября и в субботу 13 ноября 2010 года поезда будут ходить по расписанию пятницы, 4, 5 и 6 ноября - по расписанию субботы, 7 и 14 ноября - по расписанию воскресенья, а 12 ноября - по расписанию рабочего дня, уточняется в сообщении.

"Со всеми изменениями в расписании движения пригородных поездов можно ознакомиться на вокзалах и остановочных пунктах МЖД", - добавили в МЖД.