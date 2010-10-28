На Комсомольском проспекте в Москве найден мертвым генерал Минобороны в отставке

Сегодня, 28 октября, в центре Москвы было обнаружено тело генерал-лейтенанта Минобороны России в отставке. Предварительно, внешних признаков, свидетельствующих о насильственной смерти, нет.

«Тело Дебашвили, 1929 года рождения, было обнаружено у дома № 28 по Комсомольскому проспекту», - рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах столицы.

Тело генерал-лейтенанта Минобороны РФ было обнаружено рядом с собственным домом.