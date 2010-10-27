В Охотском море спасают рыбаков с выброшенной на камни шхуны

В ночь на 27 октября в акватории Тауйской губы в 55 милях юго-западнее порта Магадан из-за неисправности двигателя рыболовную шхуну "Кен Ре Мару" вынесло на камни острова Спафарьева.

Как сообщили SeaNews в пресс-службе Министерства транспорта со сылкой на информацию ГМСКЦ, на борту находилось 6 членов экипажа, один из них имеет черепно-мозговую травму.

Направленный к аварийному судну вертолет Центра медицины катастроф из-за отсутствия возможности посадки на острове эвакуацию пострадавшего провести не смог. В пять утра из порта Магадан вышел катер ГИМС МЧС для эвакуации людей.

Как сообщил начальник Центра медицины катастроф Алексей Васильченко, спасатели с вертолета увидели, что рыбаки фактически "сидят в каменном мешке". "Со всех сторон скалы, рыбаки сидят у костра, вертолет со спасателями и врачами вернулся обратно в Магадан, на спасение рыбаков направляется катер", - добавил Васильченко.