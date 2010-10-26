Никита Михалков добился авторских отчислений

Росохранкультура аккредитовала "Российский союз правообладателей", президентом которого является Никита Михалков, на сбор авторских отчислений с производителей и импортеров техники и чистых носителей.

В приказе службы, размещенном на ее официальном сайте 26 октября, говорится: "Разместить информацию о государственной аккредитации Общероссийской общественной организации "Российский Союз Правообладателей" в качестве организации по управлению правами на коллективной основе на осуществление деятельности в сфере осуществления прав авторов, исполнителей, изготовителей фонограмм и аудиовизуальных произведений на получение вознаграждения за воспроизведение фонограмм и аудиовизуальных произведений в личных целях на официальном сайте Росохранкультуры в сети Интернет".

Ранее правительственным постановлением был определен размер отчислений - он составляет 1% с каждой единицы техники или чистых носителей, которые используются для воспроизведения аудио-визуальных произведений в личных целях. В список техники и носителей, подлежащих обложению попали DVD-проигрыватели, компьютеры и ноутбуки, мобильные телефоны и гарнитуры к ним, видеокамеры, компакт-диски, флеш-карты и кинопленки.

РСП будет взимать средства с производителей и импортеров раз в квартал, а распределять их между авторами, исполнителями и изготовителями фонограмм и аудиовизуальных произведений - согласно своему уставу, но не реже раза в год. В свою очередь, сам сборщик авторских отчислений обязан предоставлять в федеральный орган исполнительной власти, отвечающий за охрану авторского права, информацию об изготовителях оборудования и материальных носителей и объемах собранных средств для выплаты вознаграждения.