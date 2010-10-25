Произошло ДТП с участием "скорой" у дома №2 на Бескудниковском проезде Москвы. Пострадавших в аварии, где перевернулась машина скорой помощи, врача и фельдшера неотложки госпитализировали на вертолете.

Как передает РИА Новости, грузовик и карета скорой помощи столкнулись около 11:00 мск на Бескудниковском бульваре. Машина скорой в результате столкновения перевернулась. Пострадали врач и фельдшер из машины скорой помощи и водитель грузовика.

По словам источника агентства, пострадавшие медики получили, по предварительным данным, закрытую черепно-мозговую травму, переломы и ушибы.