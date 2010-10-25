Сельского депутата будут судить за поджог леса в Бурятии

В Бурятии направлено в суд уголовное дело для рассмотрения по существу, в поджоге леса обвиняется депутат села Ильинское. В лесном пожаре сгорело 1,2 тысячи кубометров сосны.

По данным прокуратуры, депутат муниципального образования сельское поселение "Ильинское" Сергей Пьянников 27 апреля "с целью очищения леса от порубочных остатков сжигал их в разведенных не менее 10 кострах, не предприняв при этом необходимых мер предосторожности при обращении с огнем".

"От костров огонь распространился по подпочвенной подстилке леса и с усилением ветра перешел по стволам и кронам деревьев вверх. Огнем было уничтожено 1,2 тысячи кубических метров деловой древесины на корню породы сосна, причинив ущерб на общую сумму 11,6 миллиона рублей", - цитирует РИА Новости сообщение прокуратуры.

Пьянникову предъявлено обвинение по части 1 статьи 261 УК РФ (уничтожение или повреждение лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем). Санкция данной статьи предусматривает до двух лет лишения свободы.