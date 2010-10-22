Госдума требует переименования станции метро "Войковская"
22 октября 2010, 21:17 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
Госдума попросила московские власти переименовать улицы, район и станцию метро, носящие имя Петра Войкова. С такой инициативой выступил единоросс Владимир Мединский.
В своем обращении к коллегам Мединский предложил дать поручение комитету по культуре Госдумы обратиться к новому мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой "стереть имя убийцы Войкова с карты нашего города". Палата поддержала предложение депутата.
Как передает "Русская Служба Новостей", Владимир Мединский подчеркнул, что Войков лично участвовал в принятии решения о расстреле царской семьи.