Госдума попросила московские власти переименовать улицы, район и станцию метро, носящие имя Петра Войкова. С такой инициативой выступил единоросс Владимир Мединский.

В своем обращении к коллегам Мединский предложил дать поручение комитету по культуре Госдумы обратиться к новому мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой "стереть имя убийцы Войкова с карты нашего города". Палата поддержала предложение депутата.

Как передает "Русская Служба Новостей", Владимир Мединский подчеркнул, что Войков лично участвовал в принятии решения о расстреле царской семьи.