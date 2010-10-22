В Новгородской области местный житель в состоянии алкогольного опьянения случайно выронил боевую осколочную гранату Ф-1 в рейсовом автобусе. К счастью никто не пострадал.

Как сообщают в правоохранительных органах, водитель автобуса, который направлялся в Санкт-Петербург, остановился на ближайшем посту ДПС, после чего сотрудники милиции задержали 41-летнего владельца гранаты.

Как передает "Интерфакс", в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.