Сотрудниц МВД закрыли в игровом клубе Екатеринбурга

Двух сотрудниц МВД, пришедших с проверкой, заперли на замок в нелегальном игровом клубе Екатеринбурга. Инцидент произошел Екатеринбурге. Не исключено, что будет возбуждено уголовное дело.

Как стало известно, сотрудники местного райотдела милиции пришли с проверкой в один из клубов, в котором работало несколько игровых автоматов. В процессе изъятия игровых автоматов несколько милиционеров отлучились из помещения, а две женщины остались в игровом зале. В этот момент, как передает радиостанция "Маяк", клуба клуба закрыл сотрудниц на замок и выключил свет.

Женщины, закрытые на ключ в игровом клубе, сообщили по телефону об этом инциденте в прокуратуру Ленинского района Екатеринбурга и их освободили.