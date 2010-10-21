Юрий Лужков выгнал журналистов со своей лекции в университете

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков отдал распоряжение выгнать журналистов из здания торгово-экономического университета в Москве, где он выступает сегодня с лекцией.

Выводом представителей СМИ из учебного заведения занимались люди из личной охраны Юрия Лужкова, которые являются действующими сотрудниками милиции. Экс-мэр посчитал присутствие прессы "нежелательным", передает радиостанция "Свобода".

Как стало известно, Юрий Лужков выступает перед студентами в качестве декана факультета московского Международного университета с лекцией "Развитие Москвы и возрождение России".