25 первых владимирских погорельцев превратились в первых поселенцев (ВИДЕО)

20 октября на территории коттеджного поселка возле деревни Иватино Меленковского района Владимирской области губернатор Николай Виноградов вручил ключи от домов 25 первым будущим жителям этого нового «городка».

Остальные погорельцы, утратившие жилье в результате лесо-торфяных пожаров, заселятся в построенные дома не позднее 1 ноября этого года, что было предписано премьер-министром Владимиром Путиным.

Выступая перед новоселами, Николай Виноградов отметил, что «Руководство страны поставило задачу в кратчайшие сроки людей, которые потеряли жилье, им обеспечить» и поблагодарил строителей за ударный труд.

Осматривая дома, ключи от которых были только что розданы владельцам, губернатор неоднократно заявлял, что все выявленные недостатки будут устранены. Некоторые из недостатков он обнаружил собственноручно:

Журналисты, присутствующие на торжественном вручении ключей, отметили, что преждевременное (основное заселение намечено на 30 октября) мероприятие скорее не необходимая мера, а PR-акция, которой губернатор-коммунист пытается набрать очки в ставшем известным на всю страну его противоборстве с региональным отделением партии «Единая Россия».