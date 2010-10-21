В Москве иномарка сбила двух человек на пешеходном переходе
21 октября 2010, 10:06 [ «Аргументы Недели» ]
Мужчина и женщина попали под колеса иномарки на проспекте Вернадского в 8:30 утра 21 октября. ДТП произошло напротив дома №7 по проспекту Вернадского на пешеходном переходе.
"По предварительным данным, состояние раненого мужчины оценивается как тяжелое, - рассказал Lifenews.ru источник в правоохранительных органах. - Вторая пострадавшая - женщина, у нее также серьезные травмы".
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, пострадавшие были госпитализированы.