В ЯНАО взорвался газ, пострадали 13 человек

20 октября в 17:00 на территории Ханчейского месторождения, находящегося в 180 километрах от города Тарко-Сал ЯНАО, произошел взрыв газа на внутрипромысловом газопроводе.

В результате взрыва 13 человек получили травмы различной степени тяжести.

Как стало известно, разрушено здание производственно-эксплуатационного блока. В результате взрыва природного газа последующего горения не произошло.

«Сегодня в 17 часов произошел взрыв на кране номер 37 подводящего трубопровода природного газа к цеху газоперекачивающего агреустановки комплексной подготовки газа Ханчейского месторождения ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ», находящегося в 180 км города Тарко-Сале. В результате взрыва 13 человек получили травмы различной степени тяжести. Разрушено здание производственно-эксплуатационного блока», - цитирует РИА Новости начальника отдела информации Главного управления Центра управления в кризисных ситуациях МЧС России по ЯНАО Ларису Дмитриеву.