В Москве на несколько дней закроют станцию метро «Планерная»
18 октября 2010, 12:13 [ «Аргументы Недели» ]
Станция «Планерная» Таганско-Краснопресненской линии московского метрополитена будет закрыта для пассажиров с вечера 22 октября до утра 25 октября.
От «Сходненской» до «Планерной» будут курсировать бесплатные автобусы.
С вечера 22 октября и до утра 25 октября поезд будет доезжать лишь до станции «Сходненская». Соответствующие объявления с понедельника, 18 октября, звучат на станциях столичной подземки.