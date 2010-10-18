В Москве на несколько дней закроют станцию метро «Планерная»

Станция «Планерная» Таганско-Краснопресненской линии московского метрополитена будет закрыта для пассажиров с вечера 22 октября до утра 25 октября.

От «Сходненской» до «Планерной» будут курсировать бесплатные автобусы.

С вечера 22 октября и до утра 25 октября поезд будет доезжать лишь до станции «Сходненская». Соответствующие объявления с понедельника, 18 октября, звучат на станциях столичной подземки.