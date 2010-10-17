Байкеры на закрытии сезона проедут колонной по Москве

Московские байкеры сегодня закрывают сезон, говорится в сообщении официального сайта байк-центра «Ночные волки». В Москву съедутся байкеры с различных уголков России и проедут колонной по Москве.

Напомним, в этом году байкеры Москвы открыли мотосезон 18 апреля.

«Ночные Волки» — первый в СССР и России байкерский клуб, он был основан в 1989 году. Лидер клуба — Александр «Хирург» Залдастанов.

При клубе существует с 1995 года подразделение «Wolf Engineering», состоящее из механиков-любителей и занимающееся сборкой и ремонтом мотоциклов. Этим подразделением был разработан и выпущен мотоцикл «Урал-Волк». Клуб выпускает линию одежды для байкеров «Wolf Wear».