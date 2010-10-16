Оппозиция просит Собянина убрать забор с Триумфальной площади

Организаторы митингов на Триумфальной площади просят Собянина убрать забор, которым огорожена Триумфальная площадь. "Уберите забор, войдете в историю", - просит Людмила Алексеева.

Вместе с Алексеевой прошение подписали оппозиционные политики Эдуард Лимонов и Константин Косякин. "У десяти миллионов жителей Москвы к вам есть масса требований, у нас требование к вам всего одно - уберите забор с Триумфальной площади, позорный куда более, чем Берлинская стена. Это в вашей компетенции", - цитирует "Интерфакс" обращение гражданских активистов к Сергею Собянину.