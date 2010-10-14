Мосгордума планирует изымать церковное имущество за нецелевое использование

Мосгордума собирается внести поправки в федеральный закон, регламентирующие изъятие у церкви госимущества в случае его нецелевого использования.

Проект федерального закона «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности», принятый Госдумой в первом чтении 22 сентября, поступил в Мосгордуму. «Поправками предлагается установить, что в случае, если переданное имущество не используется в соответствии с законодательством РФ и целями деятельности религиозной организации в течение трех лет, оно может быть изъято у религиозной организации в судебном порядке по заявлению уполномоченного органа, принявшего решение о передаче имущества», — цитирует РИА Новости источник в столичном парламенте.

По его словам, проект федерального закона подробно регламентирует процедуру передачи религиозным организациям государственного и муниципального имущества религиозного назначения и устанавливает обязанность таких организаций использовать переданное имущество в соответствии с законодательством России и целями их деятельности, но при этом, ответственность за нарушение этой обязанности не устанавливается.