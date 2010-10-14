Московский десятиклассник выбросился из окна восьмого этажа
14 октября 2010, 12:11 [ «Аргументы Недели» ]
В московском районе Нагатино десятиклассник выбросился из окна восьмого этажа дома по Каширскому шоссе. Перед тем как свести счеты с жизнью, школьник отправил прощальное сообщение другу.
Как передает СИТИ-FM, погибший подросток, которому было пятнадцать лет, учился в одном из столичных лицеев. Перед смертью он отправил другу SMS с одним словом - "прощай".
Что подтолкнуло подростка к самоубийству, предстоит установить следствию.