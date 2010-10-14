Московский десятиклассник выбросился из окна восьмого этажа

В московском районе Нагатино десятиклассник выбросился из окна восьмого этажа дома по Каширскому шоссе. Перед тем как свести счеты с жизнью, школьник отправил прощальное сообщение другу.

Как передает СИТИ-FM, погибший подросток, которому было пятнадцать лет, учился в одном из столичных лицеев. Перед смертью он отправил другу SMS с одним словом - "прощай".

Что подтолкнуло подростка к самоубийству, предстоит установить следствию.