Дорогая наша «цифра»

В феврале в Санкт-Петербурге была презентована зона цифрового телевещания в Красном Селе. Причем, презентована как первая в России ! На территории площадью 4500 квадратных метров к цифровому телевидению были подключены 270 квартир и частных домов Красного Села.

130 миллионов бюджетных рублей : кому и за чем ?

Телерепортажи из НИИ Телевидения, расположенное тут же, в Красном Селе, посещение квартиры, жильцы которой наслаждаются цифровым изображением, произвели на горожан, безусловно, впечатление. Вот оно, долгожданное цифровое телевидение ! Значит, не случайно в 2008 году этот проект победил в первом городском ежегодном конкурсе на премию правительства Санкт-Петербурга за лучший инновационный проект, реализуемый в рамках кластера. Тогда его авторы получили премию в размере 9 миллионов рублей. А сегодня уже совокупный объем инвестиций в этот громкий проект достиг уже 130 миллионов рублей.

Параллельная жизнь

Недавно, глава администрации города, вице-губернатор Михаил Осеевский, отвечая на вопросы одной из питерских газет, особо отметил, что созданная зона цифрового вещания в Красном Селе «это один из примеров кластерной инициативы петербургских компаний, реализованный на практике». По словам вице-губернатора, жителям он принес реальные выгоды : улучшение качества телевизионного сигнала и расширение спектра телевизионных каналов. В том же интервью Михаил Осиевский сообщил, что уже в 2011 году на петербургской телебашне планируется установить антенну для цифрового телевидения. Вот только, к сожалению, не уточнил, чье же оборудование будет стоять на питерской телебашне. И вот тут-то возникли вопросы, ответы на которые попыталась получить наша газета.



Во-первых, опытная зона в Красном Селе позиционировалась общественности, как первая в России. Хотя общеизвестно, что первые опытные зоны цифрового телевизионного вещания в нашей стране были организованы ещё восемь лет назад компанией Telemedia. В 2002 году на 34 телеканале эта компания начала опытное вещание. Естественно, горожанам приходилось покупать ресиверы и вносить абронентскую плату. Но шаг этотоказался экономически не эффективным и цифровое вещание через несколько лет прекратилось. Подобное телевещание ведется и на 32 канале в Москве, на 50 канале в Нижнем Новгороде. Кроме того, уже продолжительное время на постоянной основе работают сети ЦЭТВ в Екатеринбурге и Мордовии. Странно, что в том же НИИ Телевидения не знали о существовании Постановления Правительства РФ за № 985 о «Федеральной целевой программе развития цифрового телерадиовещания».

Кто же является авторами столь высоко оцененного правительством Петербурга проекта, в который на сегодняшний день уже инвестировано 130 миллионов !

Знаем, да не скажем

Чем же вызвана организация опытной зоны ЦЭТВ на 4500 кв.м. в Красном Селе и что в ней нового (инновационного) по сравнению с тем, что делается согласно государственной программе на питерской телебашне ? Что тогда при этом планируется делать в опытной зоне и какие частотные каналы для этой цели будут задействованы, так как одновременная работа на ЛРТПЦ и в Красном Селе невозможна?

Естественно, мы обратились за разъяснениями в профильный комитет Смольного. Председатель Комитета по информатизации и связи Евгений Цвирко сообщил редакции, что его комитет к этому проекту отношение не имеет, и переадресовал нас в комитет по экономическому развитию, промышленной политики и торговли. Почему ? Наверное потому, что именно этот комитет так активно лоббирует данный проект. Мы послали свои вопросы председателю комитета Евгению Елину и буквально через час поручили ответ : обращайтесь к господину А.В.Горбачеву на завод имени Козицкого.

Директор по развитию промышленно-коммерческой группы «Радуга» Александр Горбачев, куда входит это предприятие , разъяснил редакции, что в созданный кластер действительно входит головное предприятие - «Завод имени Козицкого». Кроме него в создании опытной зоны участвовали НИИТ, ОАО «МАРТ», НПП ОСТ, ОАО «Супертех Далс». Каждое их этих предприятий разрабатывало определенное направление. Так что премию в 9 миллионов рублей разделили согласно вкладу каждого. Подтвердил Александр Горбачев и то, что на опытную зону телевещания уже затрачено около 130 миллионов рублей. Вот только какова научная ценность разработок этих предприятий нам выяснить так и не удалось.



А на башне идут плановые работы



Так какое же отношение опытная зона цифрового телевизионного вещания в Красном Селе имеет к петербургской телебашне, с которой в 2011 году в соответствии с уже существующим проектом будет осуществляться ЦЭТВ в штатном, а не в опытном режиме ?



И вот тут началось самое удивительное. Начальник Ленинградского радиотелевизионного передающего центра Вдадимир Батурин в беседе с корреспондентом «Аргументов недели» сказал следующее : «Опытная зона в Красном Селе, на которую, как стало известно из прессы, уже потрачено 130 миллионов рублей из бюджета города, ни какого отношения к реализации федеральной целевой программы не имеет. Мы запланировали 90 миллионов из федерального бюджета и на эти средства создается не опытная зона, а полноценное цифровое телевещание, покрывающее не только Санкт-Петербург, но и часть Ленинградской области. На весь проект СПб и вся Ленинградская область – 531.6 млн.рублей, но в области будет построено около 30 новых объектов. В первый мультимедийный комплекс, который заработает в 2011 году, согласно правительственному распоряжению войдут 8 федеральных и общероссийских каналов. Позже было принято решение о том, что к восьми телеканалам в каждом регионе будет добавлен еще один – местный. Какой из местных каналов войдет в этот мультикомплекс в Санкт-Петербурге пока не решено. Программа эта федеральная и решение будет, естественно, приниматься не у нас в городе»

Владимир Батурин рассказал, что сегодня на телебашне ведется большой объем подготовительных работ к монтажу нового передатчика и новой антенны. Устанавливать ее будут с помощью вертолета, так что петербуржцам предстоит увидеть очень любопытное зрелище. Новая антенна откроет совершенно иные перспективы развития цифрового телевидения. Вслед за первым, будет создано еще два мультикомплекса и тогда количество телеканалов работающих в цифровом режиме достигнет 25. И это далеко не предел.

В чем тогда инновации ?

Зачем и почему вкладываются не малые бюджетные деньги в несколько частных предприятий, которые создают у себя оборудование для цифрового вещания практически не отличающееся от подобного оборудования, выпускаемого в других регионах нашей страны. Причем, заметим, ни чего инновационного в этих разработках нет. Да, оно в состоянии передавать и принимать цифровую картинку. И быть может, на сегодняшний день это было бы приемлемо, но разве не нужно думать о дне завтрашнем, ведь и оглянуться не успеем, как окажемся в середине XXI, а с чем ?

И еще. Федеральная программа развития цифрового вещания создавалась прежде всего для того, чтобы государство имело возможность обеспечить доступ к информации самые удаленные уголки страны. Да что там окраины России, в том же Тихвине Ленинградской области количество принимаемых телепрограмм отличается от Петербурга в разы ! И для того, чтобы все дальние уголки России, и в первую очередь приграничные районы, смогли бы получать полную палитру телеканалов нужно оборудование иного, более высокого качества. Зачем же тогда тратиться на создание техники, которая так и не поднимется на высоту питерской телебашни ?