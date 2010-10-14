Сильный пожар разгорелся в центре Москвы

Сильный пожар возник в административном здании в центре Москвы по адресу: Марксистская улица, дом 34, строение 7.

"Пожар произошел в подвале двухэтажной пристройки к 9-тиэтажному административному зданию. Площадь пожара составляет 300 кв. м. Пожару присвоен второй номер сложности по пятибалльной шкале", - рассказал "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах.

Как стало известно, в пристройке произошел хлопок, в результате которого было нарушено остекление здания.

В настоящее время уточняется природа хлопка.

На месте происшествия работают 14 пожарных расчетов. Движение автотранспорта в районе пожара затруднено.