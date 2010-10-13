В Москве впервые зарегистрирован ребенок без матери
13 октября 2010, 20:35 [ «Аргументы Недели» ]
Московский ЗАГС впервые зарегистрировал новорожденного ребенка без матери - неженатый отец младенца участвовал в программе суррогатного материнства.
Заместитель начальника Управления ЗАГС столицы Татьяна Ушакова рассказала, что отец ребенка участвовал в программе суррогатного материнства, не будучи при этом женатым. В ЗАГСе отказались зарегистрировать ребенка без матери, так как это запрещено законом.
Однако, мужчина обратился в суд, который впервые разрешил вписать в свидетельство о рождении ребенка только имя отца, передает радиостанция СИТИ-FM.