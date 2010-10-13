Стала известна самая востребованная профессия в Москве

Исполняющий обязанности руководителя департамента труда и занятости населения Москвы Олег Нетеребский заявил, что самая востребованная среди рабочих профессией в Москве – водитель.

«Среди профессий специализации «рабочий» самая востребованная - водитель. В общем банке вакансий 3,740 тыс. вакансий водителя», - цитирует РИА Новости Нетеребского.

Он отметил, что также востребованы такие профессии, как строитель, слесарь и продавец. Однако наиболее востребованные профессии не очень популярны у соискателей.

Нетеребский пояснил: «Со стороны соискателей невостребованными как раз оказались профессии строитель, водитель и другие. Соискатели обычно выбирают профессию юриста, администратора, дизайнера и продавца-консультанта».

По его словам, такое несоответствие среди населения Москвы традиционно.