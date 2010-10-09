В ДТП в Подмосковье погибли три человека, автомобиль врезался в памятник

В Подмосковье в городе Луховицы автомобиль вылетел с дороги и врезался в памятник, в результате ДТП погибли три человека.

«По предварительным данным, сегодня около 15 часов в городе Луховицы на центральной площади автомобиль по неизвестным пока причинам вылетел с автодороги, где совершил столкновение с памятником», – рассказал «Интерфаксу» источник в правоохранительных органах.

По его данным, в результате на месте от полученных ранений скончался водитель. Позже во время госпитализации скончались двое пассажиров, добавил он.

Сотрудники ГАИ выясняют все обстоятельства произошедшего.