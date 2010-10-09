Совет муфтиев России требует прокурорской проверки действий ОМОН

Совет муфтиев России намерен потребовать от прокуратуры проведения проверки по факту перекрытия подступов к Соборной мечети сотрудниками ОМОН 8 октября.

«Поймите, это опасная ситуация, когда на пятничный намаз приходит многотысячная толпа верующих и видит на своем пути милицейские кордоны», - сказала «Интерфакс» пресс-секретарь Совета муфтиев Гульнур Газиева.

В пятницу отряды ОМОН перекрыли подходы к мечети, в результате чего пришедшие на пятничный намаз мусульмане стали занимать проезжую часть улицы. Только благодаря усилиям имамов волнения были предотвращены.

«Все заслоны были открыты после обязательной для мусульман молитвы, и никаких объяснений и извинений со стороны милиции или руководства дворца спорта и зрелищ не последовало. Прихожане московской Соборной мечети выражают уверенность, что не только получат объяснения, но и не столкнутся с подобными нарушениями», - говорится в сообщении Совета муфтиев.

В столичном ГУВД Москвы отказались давать какие-либо комментарии.