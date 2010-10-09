Честным милиционерам не надо бояться переаттестации - Глава МВД

Глава МВД РФ Рашид Нургалиев призвал честных милиционеров не опасаться переаттестации личного состава, планируемой в связи с реформой ведомства.

"Такая мера вызвана, в первую очередь, новыми требованиями к личному составу, сформулированными в ходе реформы МВД и в рамках подготовки закона "О полиции". Профессиональным и честным сотрудникам нечего бояться, более того - аттестация позволит создать дополнительные гарантии для тех из них, которые опасаются субъективизма при оценке своего непосредственного руководства", - сказал Нургалиев, выступая на церемонии принятия присяги курсантами Университета МВД России.

Глава МВД подчеркнул: "Мы ожидаем, что переаттестация даст нам возможность наиболее эффективно донести до сотрудников идеологию нового закона о полиции, мотивировать личный состав к изучению и правильному применению принципов партнерской модели взаимоотношений полиции и граждан. Еще раз напомню, что население - самый надежный союзник правоохранительных органов в борьбе с криминалом. А союзник требует безусловного уважения и постоянной защиты".