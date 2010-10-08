В Москве разбилась школьница, выпрыгнувшая с 16-ого этажа

Школьница разбилась, выпрыгнув с 16-ого этажа в 14:00 в пятницу из окна квартиры на улице Кедрова в районе Академический ЮЗАО Москвы.

"Шестнадцатилетняя жительница Владимирской области выбросилась из окна квартиры, расположенной на 16-м этаже. От полученных ранений девушка скончалась на месте", - рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах столицы.

На месте происшествия работает оперативная группа, которая устанавливает обстоятельства произошедшего.