Россия занимает третье место в мире по количеству суицидов

Исполняющий обязанности директора государственного научного центра социальной и судебной психиатрии имени В.Сербского, руководитель центра медико-психологической помощи при ЧС Зураб Кекелидзе заявил, что критический уровень суицидов в России остается выше нормы.

"В 2002 году у нас была очень высокая смертность от суицида. Мы были на втором месте в мире. По данным на 2009 год, смертность от суицидов в России снизилась на полтора процента, и сейчас мы находимся на третьем месте в мире", - цитирует "Интерфакс" Кекелидзе.



