В Екатеринбурге милиционер выбросился с 14-го этажа
7 октября 2010, 10:59 [ «Аргументы Недели. Екатеринбург» ]
6 октября на улице Опалихинской в Екатеринбурге пьяный милиционер выбросился с 14-го этажа.
По факту смерти сотрудника милиции следственным отделом по Верх-Исетскому району города Екатеринбурга СУ СК РФ по Свердловской области проводится доследственная проверка, все обстоятельства происшествия в настоящее время выясняются.
Как сообщила пресс-служба СУ СКП РФ по Свердловской области, по результатам доследственной проверки органами следствия будет принято процессуальное решение.
Известно, что в органах милиции погибший работал с 2009 года.