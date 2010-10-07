В Екатеринбурге милиционер выбросился с 14-го этажа

6 октября на улице Опалихинской в Екатеринбурге пьяный милиционер выбросился с 14-го этажа.

По факту смерти сотрудника милиции следственным отделом по Верх-Исетскому району города Екатеринбурга СУ СК РФ по Свердловской области проводится доследственная проверка, все обстоятельства происшествия в настоящее время выясняются.

Как сообщила пресс-служба СУ СКП РФ по Свердловской области, по результатам доследственной проверки органами следствия будет принято процессуальное решение.

Известно, что в органах милиции погибший работал с 2009 года.