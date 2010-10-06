ДТП с участием маршрутки в Подмосковье, один человек погиб

В среду около 15:00 мск произошло ДТП на 35-м км Калужского шоссе. В результате ДТП один человек погиб и трое получили ранения.

«Водитель автомобиля МАЗ выехал на встречную полосу движения, где совершил столкновение с микроавтобусом IVECO, следующим по маршруту Теплый Стан - Троицк", - цитирует ИТАР-ТАСС представителя пресс-службы Управления ГИБДД Московской области.

Как стало известно, наряды ДПС и кареты "скорой помощи" прибыли на место происшествия в течение пяти минут.

Окончательные причины произошедшего будут установлены в процессе расследования, которое проводит УВД Ленинского муниципального района.