Олега Митволя сменил брат экс-владельца Черкизона Фазиль Измайлов

Кадровые скандалы продолжают сотрясать московскую власть. На днях спешно отправлен в отставку префект Северного административного округа (САО) Олег Митволь. В интервью обозревателю «АН» Олег Леонидович заявил:

- Сейчас я нахожусь на больничном. Поэтому указ Ресина о моей отставке незаконен.

- Почему так торопятся с вашим увольнением?

- Видимо хотят до прихода нового мэра провернуть какие-то свои делишки.

- Кто сейчас у руля в САО?

- Наш округ уже три дня фактически остался без руководства. Моего зама Полевого Ресин не утвердил исполняющим обязанности префекта. Посчитал, что он человек Митволя. Теперь все заседания в префектуре проводит Фазиль Марданович Измайлов - брат миллиардера, экс-владельца печально знаменитого Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова. В свое время мне так и не дали уволить его с поста зама префекта.

- У кого из правительства Москвы наибольшие шансы остаться в своих креслах при новом мэре?

- Думаю, сейчас всем высшим московским чиновникам надо потихоньку собирать вещи. Впрочем, все в руках президента и «Единой России».

- А вы чем будете заниматься?

- Выздоровлю. Потом недельку-другую отдохну. Осмотрюсь. Скорее всего уйду на преподавательскую работу...