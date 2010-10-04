В Екатеринбурге обнаружили клетку с тигром, теперь ищут хозяев хищника
4 октября 2010, 10:42 [ «Аргументы Недели. Екатеринбург» ]
В Екатеринбурге во дворе нежилого дома обнаружили клетку с тигром, теперь ищут хозяев хищника.
Решается вопрос о возбуждении административного дела и изъятии тигра.
Как передает радиостанция "Маяк", животное содержится рядом с жилыми массивами, что опасно для окружающих.
В прокуратуре Свердловской области сообщили, что тигр живёт в клетке размером 4 на 4 метра, а это исключает нормальное физическое и психическое развитие животного.