В Екатеринбурге обнаружили клетку с тигром, теперь ищут хозяев хищника

В Екатеринбурге во дворе нежилого дома обнаружили клетку с тигром, теперь ищут хозяев хищника.

Решается вопрос о возбуждении административного дела и изъятии тигра.

Как передает радиостанция "Маяк", животное содержится рядом с жилыми массивами, что опасно для окружающих.

В прокуратуре Свердловской области сообщили, что тигр живёт в клетке размером 4 на 4 метра, а это исключает нормальное физическое и психическое развитие животного.