Крупная авария на 14-м километре Боровского шоссе - столкнулись семь машин
4 октября 2010, 09:36 [ «Аргументы Недели» ]
Крупная авария произошла на 14-м километре Боровского шоссе недалеко от поселка Изварино - столкнулись семь машин.
Отсутствие дорожного полотна и предупредительных знаков во время кладки асфальта стали причиной крупного ДТП в Подмосковье, передает портал "Life News".
Из-за отсутствия ограждений и предупреждающих знаков автомобили буквально проваливались в углубление в дорожном полотне.