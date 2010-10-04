Крупная авария на 14-м километре Боровского шоссе - столкнулись семь машин

Крупная авария произошла на 14-м километре Боровского шоссе недалеко от поселка Изварино - столкнулись семь машин.

Отсутствие дорожного полотна и предупредительных знаков во время кладки асфальта стали причиной крупного ДТП в Подмосковье, передает портал "Life News".

Из-за отсутствия ограждений и предупреждающих знаков автомобили буквально проваливались в углубление в дорожном полотне.