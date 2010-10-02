В Магнитогорске названы имена пяти лауреатов конкурса "Учитель года". Имя лучшего педагога этого года будет объявлено 5-го октября в Кремле.

Лауреатами конкурса "Учитель года" стали учитель русского языка из Волгоградской области Вячеслав Вахромеев, учитель биологии и химии из Тульской области Андрей Гарифзянов, учитель литературы из Челябинска Гульнара Сабитова, учитель химии из Грозного Роза Халадова и учитель математики из Москвы Михаил Случ.

Председатель Большого жюри конкурса ректор МГУ Виктор Садовничий заявил, что в этом году "выбор было делать трудно, так как конкурсанты подобрались очень сильные".