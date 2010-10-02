В субботу, 2 октября, участники поисково-спасательных работ обнаружили тела четырех горняков, погибших в результате аварии на шахте "Распадская" в Кемеровской области в мае этого года.

Тела шахтеров были подняли на поверхность.

Два взрыва на угольной шахте «Распадская» в Кузбассе, одной из крупнейших в мире, прогремели в ночь на 9 мая 2010 года. Тогда погибли 67 человек, более 130 пострадали, судьба 19 шахтеров до сих пор неизвестна.