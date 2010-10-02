Ресин: Нужно восстановить храмы «в шаговой доступности» от прихожан

Временно исполняющий обязанности мэра Москвы Владимир Ресин заявил, что необходимо восстановить в Москве храмы, которые находились бы в шаговой доступности от прихожан.

«Труднейшая задача - восстановить храмы в шаговой доступности от прихожан, в Москве, к сожалению, их значительно меньше, чем в среднем по России», - цитирует РИА Новости Владимира Ресина.

По его словам, 80 участков для строительства храмов в Москве уже подобраны и одобрены РПЦ. «Они (участки) одобрены нашими заказчиками. Все это делается гласно, на каждый земельный участок, если это необходимо, проводятся общественные слушания», - сказал временно исполняющий обязанности мэра Москвы.

Ресин также подчеркнул, что все это «делается на деньги не бюджетные, не государственные, не городские - все это делается на пожертвования».