В Москве ушел из жизни известный писатель и драматург Михаил Рощин

В Москве на 78-м году ушел из жизни известный писатель и драматург Михаил Рощин. Он умер от сердечного приступа по дороге в больницу.

Известность Михаилу Рощину принесла пьеса "Валентин и Валентина", поставленная сразу в московском "Современнике", ленинградском БДТ и во МХАТе.

На счету драматурга также такие известные пьесы, как "Эшелон", "Старый Новый год", "Шура и Просвирняк", "Роковая ошибка" и другие.



