Колокольцев: ГУВД Москвы располагает материалами на московских чиновников
1 октября 2010, 16:53 [ «Аргументы Недели» ]
Глава столичной милиции Владимир Колокольцев заявил, что ГУВД Москвы располагает материалами на столичных чиновников.
Владимир Колокольцев сказал: "Я считаю некорректным озвучивать результаты до возбуждения уголовных дел".
Напомним, 29 сентября официальный представитель СКП Владимир Маркин сообщил, что следователи СУ СКП РФ проверяют заявления о коррупционных преступлениях столичных чиновников.
С момента создания СКП (то есть за последние три года) было возбуждено 24 уголовных дела в отношении чиновников Москвы, при этом девять дел завели против должностных лиц столичного правительства, передает РИА Новости.