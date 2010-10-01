Колокольцев: ГУВД Москвы располагает материалами на московских чиновников

Глава столичной милиции Владимир Колокольцев заявил, что ГУВД Москвы располагает материалами на столичных чиновников.

Владимир Колокольцев сказал: "Я считаю некорректным озвучивать результаты до возбуждения уголовных дел".

Напомним, 29 сентября официальный представитель СКП Владимир Маркин сообщил, что следователи СУ СКП РФ проверяют заявления о коррупционных преступлениях столичных чиновников.

С момента создания СКП (то есть за последние три года) было возбуждено 24 уголовных дела в отношении чиновников Москвы, при этом девять дел завели против должностных лиц столичного правительства, передает РИА Новости.