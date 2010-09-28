СКП в последние дни не возбуждал дел в отношении московских чиновников
28 сентября 2010, 14:22 [ «Аргументы Недели» ]
Официальный представитель СКП РФ Владимир Маркин заявил, что Следственный комитет в последние дни не возбуждал никаких новых дел в отношении московских чиновников.
Маркин отметил, что сейчас следствие ведется по фактам, выявленным ранее. В пресс-службе департамента экономической безопасности МВД «Интерфаксу» также заявили, что никакой кампанейщины в расследовании уголовных дел, связанных со столичными чиновниками, в правоохранительных органах нет.