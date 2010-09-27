В РФ продолжают гореть пять заповедников и нацпарков

На территории пяти заповедников и национальных парков России остаются непотушенными пять лесных и торфяных пожаров.

«В национальном парке «Шушенский бор» (Красноярский край) обнаружен и ликвидирован лесной пожар на площади 0,02 гектара. 24 сентября в Сихотэ-Алинском заповеднике (Приморский край) возник лесной пожар на площади 23 гектара, ведется его тушение», - говорится в сообщении министерства.

По данным ведомства, противопожарные мероприятия продолжаются в Висимском заповеднике в Свердловской области, в Мордовском заповеднике и Мордовском национальном парке «Смольный», а также в Окском государственном заповеднике в Рязанской области, где продолжают тлеть торфяники.

Общая площадь пожаров на этих территориях составляет 50,5 гектара, очаги уже локализованы, говорится в сообщении пресс-службы.