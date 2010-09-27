Замруководителя Федеральной службы по труду и занятости (Роструд) Иван Шкловец сообщил, что в России первая рабочая неделя ноября будет трехдневной, и россияне в связи с праздником Дня народного единства будут отдыхать четыре дня подряд.



«Россияне будут отдыхать четыре дня подряд с 4 по 7 ноября включительно. 3 ноября - предпраздничный день, и рабочий день будет на 1 час короче», - цитирует «Интерфакс» замруководителя Роструда.

По его словам, выходной день переносится на пятницу, 5 ноября, с субботы, 13 ноября, которая станет рабочим днем. Таким образом, в ноябре россиянам в первую рабочую неделю месяца придется трудиться всего лишь три дня, из которых последний, 3 ноября, будет сокращенным.

«Если мы заглянем немного вперед, на 2011 год, то мы будем отдыхать так же, как и в январе 2010 года, тоже 10 дней, если ничего не изменится и нерабочие, праздничные дни останутся те же... Мы будет отдыхать с 31 декабря 2010 по 9 января 2011 года включительно», - заявлял ранее Шкловец.



