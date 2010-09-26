Записать ребенка в детский сад в Москве можно будет через Интернет

Департамент образования Москвы утверждает, что родители маленьких москвичей смогут с 1 октября 2010 года поставить своего ребенка в очередь на место в детском саду через Интернет.

Также через Интернет можно будет отслеживать продвижение очереди в режиме он-лайн.

"С 1 октября 2010 года вводится новая система комплектования дошкольных образовательных учреждений города Москвы. С этого момента родители, имеющие детей в возрасте до 7 лет, могут самостоятельно зарегистрировать своего ребенка в Электронном реестре Автоматизированной информационной системы "Комплектование ДОУ" на сайте ec.mosedu.ru", - цитирует "Интерфакс" чиновника из департамента образования столицы.

В том случае, если у родителей нет возможности воспользоваться Интернетом, они могут обратиться в окружной ресурсный центр.