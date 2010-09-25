В Санкт-Петербурге при взрыве пострадали девять человек

В северной части Санкт-Петербурга на выезде с проспекта Культуры на Кольцевую автодорогу при производстве дорожных работ в субботу около 21:00 прогремел взрыв, ранены девять человек.

Как сообщили в Главном управлении МЧС России по Санкт-Петербургу, при взрыве 50-литрового газового баллона травмы и ожоги различной степени тяжести получили 9 человек.

На месте происшествия работают бригады «скорой помощи» и сотрудники МЧС, передает ИТАР-ТАСС.