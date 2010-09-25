На Болотной площади в Москве прошел митинг с требованием прямых выборов мэра. По оценке организаторов, в нем приняли участие, около трех тысяч человек.

Между тем, корреспондент радиостанции "Эхо Москвы" сообщает, что собравшихся было вдвое меньше. В свою очередь, в ГУВД Москвы говорят, что на митинг пришли 500 человек.

Акция была согласована с властями и прошла без инцидентов.