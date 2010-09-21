Глава Мосгорсуда заявила о беспрецедентном давлении на судей

Председатель Мосгорсуда Ольга Егорова заявила, что столичные судьи находятся под беспрецедентным давлением криминала.

С начала года за защитой обратились 13 судей, один из них уже убит, отметила Егорова, и посетовала, что ничего не знает о ходе расследования дела об убийстве судьи Эдуарда Чувашова. На соответствующий запрос в СКП РФ ей ответили, что «идет следствие».

Согласно одной из версий, за убийством судьи Чувашова стоят националисты. Судья Эдуард Чувашов, на основании вердикта присяжных, выносил приговор членам националистической группировки "Белые волки".

Чувашов участвовал и в других громких делах – в процессах по делу группировки скинхедов Рыно-Скачевского и генерала ФСКН РФ Александра Бульбова.