В Омской области случайно застрелился из травматики сотрудник ГИБДД

Сотрудник ГИБДД в Омской области погиб, по неосторожности выстрелив в себя из травматического пистолета 18 сентября.

"Вечером в дачном домике при неосторожном обращении с травматическим пистолетом был смертельно ранен сотрудник ГИБДД 1981 года рождения", - цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы областного УВД.

Как стало известно, свидетелями случившегося стали жена и отец сотрудника ГИБДД.