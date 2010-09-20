В Омской области случайно застрелился из травматики сотрудник ГИБДД
20 сентября 2010, 11:59 [ «Аргументы Недели. Омск» ]
Сотрудник ГИБДД в Омской области погиб, по неосторожности выстрелив в себя из травматического пистолета 18 сентября.
"Вечером в дачном домике при неосторожном обращении с травматическим пистолетом был смертельно ранен сотрудник ГИБДД 1981 года рождения", - цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы областного УВД.
Как стало известно, свидетелями случившегося стали жена и отец сотрудника ГИБДД.